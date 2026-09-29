Actualitzat 29/09/2026 17:18

Illa exigeix aplicar l'amnistia a Junqueras i a Puigdemont perquè estiguin "en el pròxim debat"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el debat
David Zorrakino - Europa Press

També desitja que se'n beneficiïn la resta de diputats encausats i afectats

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigit aquest dimarts aplicar l'amnistia a l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè pugui estar "en el pròxim debat" que se celebri a la cambra catalana, i al president d'ERC, Oriol Junqueras, perquè pugui veure restituïts els seus drets de participació política i cívica.

"També vull que a la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador, i al conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i als quals encara no se'ls ha aplicat", ha subratllat durant el seu discurs en el debat de política general del Parlament.

Segons Illa, malgrat les reticències i escepticisme dels uns i els altres, Catalunya fa temps que va decidir mirar cap endavant i, alhora, s'està a punt d'aconseguir-ho després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés l'amnistia.

"OBLIGAT COMPLIMENT"

"La seva aplicació és d'obligat compliment, sense més dilacions. I així serà, com sempre he defensat", ha recalcat el president català, després de reivindicar que Catalunya torna a ser un projecte col·lectiu per a tots els catalans i no només d'una part.

Això, segons Illa, ha permès tenir una Catalunya més unida, pròspera, segura i cohesionada respecte al que va passar temps enrere, en referència als anys del procés: "Quan les costures de la convivència s'han esquinçat, Catalunya s'ha empetitit i se n'ha anat pel pedregar".

Per això, s'ha mostrat convençut que la immensa majoria de ciutadans de Catalunya i de la resta d'Espanya aposten pel retrobament, el diàleg, la convivència i per un nou futur, deixant clar que no hi ha marxa enrere.

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