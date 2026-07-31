Actualitzat 31/07/2026 11:16

Illa afirma que "s'ha de restablir la normalitat" a Ceuta i demana responsabilitat a Europa

El president de la Generalitat, Salvador Illa
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que "s'ha de restablir la normalitat" a Ceuta i ha demanat responsabilitat a Europa quan es parla de política migratòria, que ha recordat que té una dimensió europea.

En una roda de premsa aquest divendres per fer balanç del curs polític, Illa ha donat "tot el suport als ciutadans de Ceuta" i ha confiat qie el Govern central prendrà les mesures necessàries.

"Hi ha gent que s'aprofita de la vulnerabilitat i de les situacions de pobresa extrema de molts ciutadans que no tenen la sort de viure a països amb un nivell de desenvolupament que tenim nosaltres. És execrable això. S'ha d'actuar amb la màxima contundència", ha afegit.

Illa ha insistit a mostrar la seva "solidaritat i suport als ciutadans de Ceuta, en particular al seu president, Juan Jesús Vivas," davant la situació actual, que ha qualificat de tensa.

"Els tenim presents des de Catalunya i no estan sols. Estem al seu costat per resoldre la situació", ha dit.

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