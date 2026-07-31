Illa ratifica Niubó i afirma que prendran "les decisions" que hagin de prendre per la crisi de les proves Pisa

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificat la seva confiança en Esther Niubó com a consellera d'Educació i FP després de la crisi per l'error en les proves Pisa, li ha demanat que arribi fins al final en aquesta qüestió i ha cridat a esperar la investigació: "Aviat tindrem el resultat d'aquesta investigació, i quan el tinguem, prendrem les decisions que hàgim de prendre".
En una roda de premsa per fer balanç del curs polític, ha sostingut que el que ha passat amb les proves Pisa "naturalment, no hauria d'haver passat", i que prendran decisions quan se sàpiguen les conclusions de l'informe que ha encarregat la conselleria, però ha mantingut la seva confiança en Niubó.
"Estic satisfet de totes les persones que han format part del Govern. Les coses no són senzilles. Jo el que els demano, a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és: 'Resol. Mira què ha passat. Òbviament no ha anat bé. Esbrina què ha passat", i que detecti si hi ha hagut alguna responsabilitat i si s'ha d'actuar en conseqüència perquè no torni a passar.
Preguntat per quan es va assabentar ell personalment de la situació, ha dit: "Ho vaig saber quan m'ho va comentar la consellera, em va dir que hi havia incidències i vaig dir que n'informés, ho investigués, i me n'ha tingut al dia", i ha afirmat que no ho van fer públic abans perquè s'estava investigant què havia passat.
No obstant això, ha assegurat que no perdrà de vista el seu objectiu: "Posar de nou l'educació de Catalunya a nivells d'excel·lència. I aquests dies que hi ha gent que s'hi abona. No permetré que es desprestigiï el sistema educatiu català, que té coses a millorar, però també té coses positives", ha expressat.
CONVOCATÒRIA DE VAGA
Preguntat per la convocatòria de vaga dels principals sindicats educatius a inici de curs, ha reivindicat els acords en matèria educativa: "Hi ha un conflicte sindical, sí, amb alguns sindicats, molt rellevants, no els menyspreo, però amb d'altres hem arribat a acords".
Ha assegurat que no hi ha cap acord en els últims 20 anys en educació que "millori les condicions" que el que ha proposat el Govern i que comparat amb altres comunitats autònomes, millora substancialment les condicions dels docents.
No obstant això, ha dit que s'ha d'abordar el debat sobre el model educatiu català: "Parlem de l'educació inclusiva, parlem de l'autonomia dels centres, parlem del model d'acollida que tenim, parlem del concepte d'autoritat del docent".