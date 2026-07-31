Illa assegura que el 4 de setembre "s'acaben les excuses" amb el model de finançament

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el pròxim 4 de setembre "s'acaben les excuses" amb el nou model de finançament amb la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en una roda de premsa per fer balanç del curs polític.
Ha dit que l'ajornament de la trobada, que s'havia de celebrar dimecres, ofereix "una nova oportunitat per negociar" i ha dit que espera que tots els actors ho facin, ja que ha definit el temps fins a la nova data com un temps de pròrroga.
"Tothom quedarà explícitament definit per la posició que prenguin" en el CPFF i la posterior tramitació parlamentària del projecte, ha dit, i ha afegit que això també passarà a Catalunya, en referència a Junts.
Illa ha demanat "responsabilitat a totes les formacions polítiques catalanes" i ha reclamat que anteposin els interessos de país als del partit.
"Ha arribat l'hora de la veritat, no valen subterfugis ni càlculs de curta durada", ha subratllat, i ha ampliat aquesta crida de la responsabilitat de país a totes les comunitats autònomes.
IRPF
Preguntat per les negociacions amb el Govern central perquè l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumeixi la gestió de l'IRPF que es tributa a Catalunya, Illa ha dit que la prioritat és el model de finançament, però que manté els compromisos assumits en aquest aspecte.
"El model de finançament és prioritari en aquest moment perquè és bo per a tothom" i ha demanat que li donin arguments per estar en contra de la proposta.
Ha explicat que es troba amb dos tipus d'arguments, uns que diuen que ho farien millor, que ha dit que prové d'actors que "quan ho podien fer perquè governaven a Espanya, no ho han fet".
Ha afegit que el segon argument és que la proposta prové de Catalunya: "És que nosaltres no podem fer propostes? A quin telèfon hem de trucar nosaltres per fer propostes? En matèria de finançament, en matèria de seguretat, a quin telèfon hem de trucar? A qui hem de demanar permís exactament?".
En aquest sentit, ha defensat que la proposta de model redueix les diferències en el finançament per ciutadà ajustat entre comunitats autònomes, amb la qual cosa redueix "privilegis".