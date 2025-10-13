Illa afirma que s'activaran els "recursos necessaris" per als afectats pel temporal a Tarragona

Insisteix a no "donar per tancat" l'episodi davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda
ALCANAR (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que s'activaran "tots els recursos necessaris" per respondre a les demandes dels principals municipis de les comarques del sud de la província de Tarragona, que han quedat afectats després del fort episodi de pluges d'aquest cap de setmana.
En unes declaracions a TV3 aquest dilluns a Tortosa (Tarragona) recollides per Europa Press, Illa ha insistit a no "donar per finalitzat" l'episodi de precipitacions, per la qual cosa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) es reunirà novament aquest migdia per valorar la previsió de pluges intenses a partir d'aquesta tarda.
Illa també ha posat en valor el "clima de col·laboració" entre administracions com els ajuntaments, els consells comarcals, la Diputació i la Generalitat, després de reunir-se amb alguns dels alcaldes de localitats afectades.
En aquest sentit, ha apuntat a la "solidaritat i l'esperit de treball conjunt" que s'ha produït entre els municipis més afectats per les pluges, cosa que, segons ell, és el que espera la ciutadania.
DALMAU VISITA LA RÀPITA I ALCANAR
Per la seva banda, el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitat els municipis de la Ràpita i Alcanar (Tarragona) amb el secretari Secretari de Governs Locals del Govern, Xavier Amor.
"Des del Govern, tot el nostre suport i compromís amb les persones afectades i un gran agraïment per la feina dels ajuntaments i els equips d'emergències", ha explicat en un missatge a X recollit per Europa Press.