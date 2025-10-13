L'alcalde de Godall (Tarragona) espera rebre ajuts per als afectats per les pluges

Assegura que es tracta de l'episodi més fort que ha patit la localitat
GODALL (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Godall (Tarragona), Alexis Albiol, ha agraït la visita aquest dilluns al matí del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la zona més afectada per l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana, i ha explicat que espera que el suport continuï i que el Govern ofereixi ajuts als principals afectats.
En unes declaracions a la premsa aquest dilluns, Albiol ha valorat la possibilitat de demanar que el municipi es declari zona catastròfica, però abans cal "veure com es desenvolupa això", ha dit textualment.
L'alcalde ha explicat que es tracta de l'episodi més fort de precipitacions que s'ha produït a la localitat, després que diumenge a la tarda va començar a ploure de manera "desmesurada" i el barranc que travessa el poble va sortir de mare, per la qual cosa l'aigua va inundar els carrers, es va endur per davant els cotxes aparcats i va entrar a les cases.
Quant a les principals afectacions, Albiol ha indicat que les parts baixes del poble són les que han quedat més malmeses, on els cotxes han fet "de tap", han quedat destrossats i l'aigua ha deixat materials inservibles, segons ell.
D'altra banda, ha posat en valor la col·laboració de tots els veïns que, des de les 7 del matí, estan netejant els carrers i retirant el fang amb tractors.
2.309 TRUCADES
A grans trets, les afectacions de la dana Alice han provocat que el telèfon d'emergències 112 hagi rebut fins a les 11.00 hores 2.309 trucades, principalment a les comarques del Montsià (1.579) i el Baix Ebre (356), informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també ha informat que durant l'episodi hi ha hagut 69 incidents que han afectat 18 persones, 17 de les quals en estat lleu i una en estat greu.
D'altra banda, Protecció Civil de la Generalitat ha recordat que el pla Inuncat continua en fase d'emergència, per la qual cosa les classes i l'activitat no urgent als centres sanitaris continuen suspesos al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp.