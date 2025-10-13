Protecció Civil envia una ES-Alert a 5 comarques de Tarragona per pluges intenses fins a la nit

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat aquest dilluns cap a les 14.15 hores una nova alerta mòbil ES-Alert a 5 comarques de la província de Tarragona per la previsió de pluges intenses que s'allargaran fins aquesta nit, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
Concretament, els mòbils que han rebut l'alerta són del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp.
El missatge demana a la ciutadania no acostar-se a zones inundables, a més de no travessar rieres, barrancs ni rius, i minimitzar els desplaçaments i activitats.
NÚRIA PARLON
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha recordat que el pla Inuncat continua en fase d'emergència i ha assenyalat que l'"episodi no s'ha acabat", per la qual cosa cal extremar la precaució, segons ella.
En un missatge a X recollit per Europa Press, la consellera també ha explicat que els Bombers de la Generalitat coordinaran les intervencions i que s'ha creat un nou centre de recepció de material i suport a Alcanar (Tarragona), per poder canalitzar els recursos d'altres administracions i entitats col·laboradores.