Illa afirma que hi ha "gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena" per la DANA

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que hi ha "gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena" a la Comunitat Valenciana després del pas de la dana.

En una compareixença en el ple del Parlament per explicar la gestió del Govern català del temporal, també ha assegurat que "afortunadament" s'ha vist més bondat que maldat i ha destacat la solidaritat de la ciutadania.

Així mateix, ha posat en valor el paper de les institucions públiques per respondre a successos com la dana: "Institucions que han de tenir serveis públics ben dotats i que, per tant, necessiten recursos per dotar aquests serveis públics. Ho dic també per plantejaments que veiem de vegades".