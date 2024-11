Illa afirma que les pluges endarrereix al març una hipotètica excepcionalitat per sequera

Assegura que la gestió del temporal a Catalunya "ha anat decentment"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que l'episodi de pluges a Catalunya posposa fins al març una hipotètica fase d'excepcionalitat per sequera, en cas que no plogués més.

"Fa 15 dies les previsions eren que entràvem en fase d'excepcionalitat a finals de novembre o primers de desembre", ha dit en la rèplica als grups parlamentaris del Parlament després de la seva compareixença per la gestió del Govern de la dana a Catalunya.

En aquest sentit, ha afirmat que, després de les últimes pluges, s'ha "guanyat 5 o 6 punts de reserva" als embassaments del Ter-Llobregat o al Priorat.

Així mateix, ha apuntat a la construcció de dessalinitzadores i la millora de la gestió de la sequera: "Això ho hem d'explicar a la ciutadania, perquè es pot pensar que, com que ha plogut molt i n'hem vist imatges, ara ja no. Hem guanyat dies amb la situació actual".

"Aquesta és la situació que tenim, efectivament. I això és canvi climàtic, sí. Això no ho he negat mai, efectivament és així", ha afegit Illa, després que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, li hagi retret en la rèplica que no fes al·lusió al canvi climàtic.

"MÀXIMA UNITAT POLÍTICA"

Illa també s'ha reafirmat a l'hora de defensar el "creixement per generar prosperitat compartida" en contraposició amb un discurs de decreixement econòmic.

Ha assegurat que la gestió del temporal a Catalunya "ha anat decentment" però ha apuntat que les coses es poden i s'han de fer millor revisant les actuacions que s'han dut a terme, a més dels avisos a la ciutadania amb indicacions més concretes.

I, finalment, ha agraït la disponibilitat de la majoria de grups de la cambra catalana i ha dit que no té --textualment-- cap inconvenient per tenir reunions de treball: "És bo que el país rebi un missatge de la màxima unitat política possible".