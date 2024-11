Illa rebutja valorar l'actuació de Mazón: "Això ho faran els valencians"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebutjat valorar l'actuació del Govern de la Comunitat Valenciana i ha afirmat: "Això ho faran els valencians, que tenen un parlament".

"Els toca a ells fer aquesta valoració i demanar, si toca, les responsabilitats. No a mi com a president de la Generalitat de Catalunya", ha sostingut en el torn de rèplica als grups parlamentaris durant el ple del Parlament aquest dimecres després de la seva compareixença sobre la gestió del Govern de la dana a Catalunya.

També s'ha referit a l'ajuda proporcionada per Catalunya a la Comunitat Valenciana i ha afirmat: "Ajudar és fer el que et demanen, no el que tu vols".

"Jo no diré mai, perquè no és cert, que el Govern valencià hagi rebutjat l'ajuda que ha ofert el Govern de Catalunya. El que ens han demanat ho han tingut", ha afegit.

I, finalment, ha indicat que el govern de Mazón ha disposat de recursos quan ha cregut que els necessitava.