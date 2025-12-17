Illa afirma que "avui res permet concloure" que la PPA provingui de laboratoris

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que amb les dades recaptades "avui res permet concloure" que l'origen de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya provingui de les instal·lacions de laboratoris o centres que treballen amb aquest virus.
Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença al Parlament per informar sobre l'actuació del Govern en relació amb el focus de PPA, actualment amb 26 casos positius en senglars dins el primer radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).
"Amb les dades que coneixem avui, és la meva obligació adreçar-me a aquesta cambra: avui res permet concloure que el virus provingui de les instal·lacions de laboratoris o centres que treballen amb aquest virus. A data d'avui, aquesta és la informació que disposem", ha explicat.