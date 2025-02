Houli acusa el CNI de "deixar" que l'imam de Ripoll muntés la cèl·lula gihadista

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Mohamed Houli Chemlal, un dels condemnats pels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, ha acusat el CNI de "deixar" que l'imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki es-Satty, muntés la cèl·lula que va acabar atemptant a Catalunya.

"El CNI sabia quines intencions tenia l'imam i van permetre que vingués i ens mengés el cap", ha dit a l'inici de la seva compareixença al Congrés dels Diputats.

"Ho dic ara i no abans per por de represàlies o que em pogués perjudicar, però ja estic condemnat i no tinc res a perdre", ha afegit Mohamed Houli, únic supervivent de l'explosió a la casa d'Alcanar (Tarragona).

Els grups li han preguntat quines proves pot aportar per sostenir aquesta acusació, en línia amb la coneguda teoria de la conspiració, i ha dit: "Les proves no les haig de buscar jo".

El terrorista ha comparegut en persona i emmanillat davant els comissionats, fet que ha obligat a desplegar policies armats a la sala. El president de la comissió d'investigació ha explicat que s'ha decidit aquest format per decisió del jutge de vigilància penitenciària.