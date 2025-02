El testimoni que va veure fugir la furgoneta de l'imam de Ripoll després de l'explosió d'Alcanar no compareix al Congrés

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El testimoni que va declarar haver vist fugir la furgoneta de l'imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki es-Satty, després de l'explosió del xalet d'Alcanar (Tarragona) que va tenir lloc la vigília dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya ha plantat aquest dijous la comissió del Congrés que investiga aquests atacs.

Es tracta de Gerard Gustave Gaston Trouvay, veí de la urbanització Montecarlo de l'esmentada localitat tarragonina, que estava citat aquest dijous per ser interrogat tot just després del condemnat pels atemptats Mohamed Houli Chemlal.

Aquest ciutadà va declarar haver vist allunyar-se de la zona la furgoneta d'Es-Satty, considerat el cervell dels atemptats, que va morir en l'explosió al xalet d'Alcanar i a la qual va sobreviure Houli Chemlal.

La suposada fugida del cervell del 17A, tot i que la justícia el dona per mort a Alcanar, és un dels elements clau de la teoria de la conspiració que pretén apuntar el CNI, i també hi ha incidit Mohamed Houli amb diversos "no ho sé". "Diuen que no saben si és mort o no, jo tampoc no ho sé", ha assenyalat sobre Es-Satty.

Els comissionats han donat més d'un quart d'hora de coll per veure si el compareixent arribava i s'ha provat de contactar amb ell, però com que ha estat impossible el president de la comissió i secretari general del grup Sumar, Txema Guijarro, ha aixecat la sessió.

LA PETICIÓ DE DOCUMENTS S'HA AJORNAT

Tampoc no s'ha substanciat el primer punt de l'ordre del dia previst per a aquest dijous, que s'anava a dedicar a votar la sol·licitud de Junts perquè es reclamés al Govern central una nova tanda de desclassificacions de documents secrets relatius a Es-Satty.

La petició anava a tirar endavant en comptar amb el suport de la majoria de la comissió però, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, Junts ha retirat la sol·licitud perquè té la intenció d'ampliar més endavant la llista de papers als quals volen tenir accés.