El PP se'n va de la comissió del 17A per la "vergonya" que declari un condemnat pels atemptats del 2017

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha optat per abandonar la comissió d'investigació del Congrés sobre els atemptats gihadistes del 2017 en protesta per la compareixença presencial d'un dels condemnats pels atacs de Barcelona i Cambrils, emmanillat i envoltat d'un fort dispositiu policial.

Es tracta de Mohamed Houli Chemlal, que compleix una condemna de 43 anys a Còrdova, i que inicialment havia de comparèixer a través de videoconferència, però el jutge de vigilància penitenciària va donar permís perquè ho fes presencialment amb mesures de seguretat.

El portaveu del PP, Santi Rodríguez, ha volgut deixar clar que el seu partit va estar en contra de crear aquesta comissió impulsada per Junts, ja que l'assumpte va ser jutjat per l'Audiència Nacional i ratificat pel Tribunal Suprem, i ha mostrat sorpresa per la presència a la sala del terrorista condemnat, ja que pensaven que seria per videoconferència.

AQUEST DESPLEGAMENT TÉ UNS COSTOS

Segons ha recordat, aquesta compareixença presencial ha exigit "el desplegament de mitjans, limitacions a la mobilitat dels diputats i també uns costos" derivats del trasllat del pres i del dispositiu de seguretat organitzat per la policia.

Segons la seva opinió, fa "vergonya" veure al Congrés un dels condemnats de l'organització terrorista responsable dels assassinats, i ha responsabilitzat d'aquest "cúmul de despropòsits" el PSOE i Sumar, que tenen majoria en la mesa de la comissió que presideix Txema Guijarro, del grup confederal.

I ha acabat amb una queixa a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per permetre aquesta compareixença i amb un missatge de suport a les víctimes del terrorisme pel dolor que pot causar. Dit això, els diputats del PP s'han aixecat i han abandonat la sala.