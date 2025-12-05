El Govern central investiga si el brot de pesta porcina s'ha generat en un laboratori

Rep un informe del CISA-INIA en el qual no es descarta aquesta possibilitat
El Ministeri d'Agricultura ha obert una nova investigació sobre el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a l'entorn de Collserola (Barcelona) fa una setmana, sense descartar que el seu origen es pugui situar en un laboratori.
Aquesta investigació s'ha obert després que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratori de referència de la UE, hagi enviat a Agricultura un informe en el qual obre la porta al fet que el brot de pesta porcina a Catalunya provingui d'un laboratori, informa el Ministeri aquest divendres en un comunicat.
"Tots els virus circulants actualment als estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no al nou grup genètic 29 al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007", afegeix el comunicat.
La similitud entre tots dos ha despertat les sospites del laboratori, ja que "els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d'infecció en animals pateixen amb més o menys mesura canvis en el genoma".
Per això, "la troballa d'un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen es pugui situar en una instal·lació de confinament biològic", afegeix el comunicat.
Així mateix, indica que la soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de "referència" que sovint s'utilitza en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per a estudis del virus o per avaluar l'eficàcia de les vacunes, que actualment estan en fase de desenvolupament.
Així, de l'informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l'origen del virus no es trobi en animals o productes d'origen animal provinents d'algun dels països on actualment és present la infecció.
Agricultura aclareix que es tracta d'una investigació complementària a la iniciada el passat 28 de novembre, data en la qual es va detectar el brot de pesta porcina africana a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).