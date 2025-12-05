Ordeig crida a no especular sobre l'origen de la PPA: "Demano prudència"

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
Obre la porta a sancions després d'ampliar-se el radi de prohibició d'accés al medi natural
BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat no especular sobre l'origen de la pesta porcina africana (PPA) a l'entorn de Collserola (Barcelona), després que el laboratori de referència de la UE hagi enviat un informe al Govern central en el qual no descarta que el brot provingui d'un laboratori: "Demano prudència".
"Ni confirmem ni descartem. Totes les opcions estan obertes i no entrarem en especulacions. Quan tinguem resultats avalats per la ciència, ho compartirem", ha argumentat en una roda de premsa per actualitzar la situació sobre el brot, que manté els 13 casos positius en senglars morts anunciats dijous.
L'informe sosté que tots els virus circulants actualment als estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no al nou grup genètic 29 al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007, segons un comunicat del Ministeri d'Agricultura.
Segons el Govern central, la similitud entre tots dos ha despertat les sospites del laboratori, ja que "els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d'infecció en animals pateixen amb més o menys mesura canvis en el genoma", per la qual cosa no exclouen que el seu origen pugui situar-se en una instal·lació de confinament biològic.
No obstant això, Ordeig ha insistit que aquestes suposicions "no són concloents" i que el modus operandi a Catalunya continuarà sent el mateix fins que hi hagi evidències científiques que avalin aquesta hipòtesi.
POSSIBLES SANCIONS
Aquest divendres, el Govern ha ampliat la prohibició d'accés al medi natural que ja era vigent en un radi de 6 quilòmetres des del focus a un radi de 20 quilòmetres, un espai que abasta 91 municipis dins l'àrea infectada.
El conseller ha recordat que aquest serà un cap de setmana "molt complex" a causa del pont, per la qual cosa ha instat la ciutadania a seguir les recomanacions.
"Per tot aquell que desatengui les indicacions dels cossos i forces de seguretat, tenim les actes a punt perquè, si és el cas, els Mossos puguin sancionar els qui no segueixin les restriccions o prohibicions d'accés al medi natural", ha alertat.
Ha remarcat que les autoritats "no són aquí per posar multes", sinó que la mesura se centra especialment en cas que un individu incompleixi reiteradament les recomanacions establertes per contenir el brot de PPA.