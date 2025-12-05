Un informe no descarta que el brot de PPA a Catalunya provingui d'un laboratori

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratori de referència de la UE, ha enviat un informe al Govern central que obre la porta a que el brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya provingui d'un laboratori, informa el Ministeri aquest divendres en un comunicat.
Després de rebre l'informe, el Ministeri ha obert una investigació sobre el brot detectat a l'entorn de Collserola (Barcelona) fa una setmana.
"Tots els virus circulants actualment als estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no al nou grup genètic 29 al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007", afegeix el comunicat.
La similitud entre tots dos ha despertat les sospites del laboratori, ja que "els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d'infecció en animals més o menys pateixen canvis en el genoma".
Per això, "la troballa d'un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen es pugui situar en una instal·lació de confinament biològic", afegeix el comunicat.