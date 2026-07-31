El Govern central eleva a 37.500 els immigrants que han tornat al Marroc

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha xifrat en 37.500 els immigrants que han tornat al Marroc des de Ceuta aquest divendres fins a les 15.30 hores, després de la greu crisi migratòria en la qual han arribat a accedir a la ciutat autònoma més de 50.000 persones de manera irregular, segons dades oficials.
Dijous, durant pràcticament tot el dia, el flux d'entrades a Ceuta va ser continu, però aquest divendres bona part dels migrants que van travessar la frontera nedant o vorejant l'espigó d'El Tarajal, han enfilat el camí de tornada.
Al migdia l'executiu de Pedro Sánchez xifrava en 25.000 els retorns, a un ritme de 150 persones per minut i tan sols unes hores després ha elevat el nombre a 37.500.
Fonts governamentals han assenyalat que han arribat a entrar a Ceuta unes 50.000 persones, però el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas (PP), ha dit que encara n'eren més, 60.000 persones la majoria d'origen marroquí, dels quals 7.000 serien menors d'edat.
Aquest mateix divendres Sánchez ha estat a la ciutat autònoma i ha qualificat l'incident com un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya i ha anunciat la instal·lació d'unes boies al mar com la solució a les arribades massives.
El cap de l'executiu n'ha culpat les màfies de tràfic de persones i la crida que han fet a través de les xarxes socials per incitar a entrar a Ceuta després d'una recent sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les 'devolucions en calent'.
A més a més, ha defensat la cooperació amb el Marroc, tot i que ha demanat més contundència perquè "tan aviat com sigui possible" tots els migrants que han passat de manera irregular tornin al seu país d'origen.