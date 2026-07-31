Prop de 50.000 persones van arribar del Marroc a Ceuta en un dia, segons les primeres estimacions

MADRID 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Unes 49.000 persones van entrar aquest dijous 30 de juliol a Ceuta de manera irregular segons les primeres estimacions del Departament de Seguretat Nacional (DSN), i 19 persones han mort ofegades intentant arribar a la costa de la ciutat autònoma.
Tot i que el Govern espanyol encara no ha ofert dades oficials dels migrants que van ingressar al país després de l'arribada massiva que va començar dijous i es va allargar durant tot el dia, el DSN, organisme dependent del Ministeri de Presidència, ha recollit aquesta cifa en un document publicat aquest divendres al matí i posteriorment s'ha esborrat.
La Guàrdia Civil ha rescatat els cossos de 19 migrants ofegats al mar mentre intentaven arribar a la platja després de vorejar nedant l'espigó d'El Tarajal.
Aquest divendres, el president espanyol, Pedro Sánchez i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, són a Ceuta, on es reuniran amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas (PP), i els responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i farà la primera declaració des de l'esclat de la crisi migratòria.
Fins ara, el Govern espanyol ha assegurat que ha acordat amb el Marroc la devolució "com més aviat millor" de tots els migrants que han entrat en territori espanyol de manera irregular.
Tant el Marroc com Espanya asseguren que estan col·laborant i atribueixen l'entrada massiva a les organitzacions criminals de tràfic de persones i a la recent sentència del Tribunal Suprem, que prohibeix la 'devolució en calent' de persones que arriben nadant a Ceuta i Melilla.