MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern central, Elma Saiz, ha justificat la bateria de reials decrets llei aprovada aquest dimarts en l'últim Consell de Ministres abans dels comicis generals perquè les mesures van destinades "al conjunt de la ciutadania independentment de la seva ideologia".
"Entenem que les diferents forces polítiques estaran d'acord en unes mesures que s'adrecen al 100% de la ciutadania", ha assenyalat en la roda de premsa posterior al Consell que s'ha celebrat a La Moncloa.
L'executiu ha aprovat l'ampliació del permís de paternitat fins a les 20 setmanes, i el de defunció d'un familiar fins als 10 dies. També ha prorrogat els ajuts al transport públic i l'impost a la banca per recaptar 1.400 milions d'euros per a polítiques d'Habitatge, entre d'altres.
Saiz ha refusat les acusacions d'electoralisme, i ha assenyalat que algunes mesures, com les rebaixes fiscals i mesures de simplificació fiscal destinades als autònoms, han d'entrar en vigor abans de l'1 de gener a efectes de "planificació".
En la mateixa línia ha defensat que són iniciatives que el Consell de Ministres adopta "en temps i forma" i després d'"un treball i una maduresa".
En aquest sentit ha recalcat que continuen governant perquè "estem en plena legislatura" i compten amb l'instrument de la Diputació Permanent del Congrés, encarregada de convalidar aquestes mesures. "És perfectament democràtic i perfectament legal", ha reiterat.