MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres l'ampliació del permís per naixement de 19 a 20 setmanes per a cada progenitor, intransferibles i remunerades al 100%, 34 setmanes per a les monoparentals.
"Espanya esdevé un referent al món en corresponsabilitat", ha declarat la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres.
Per la seva banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que aquest dimarts el Govern central fa "un pas endavant" i satisfà "part del que necessita" Espanya, que és "adequar la legislació a la realitat social". "Criar és cosa de dos", ha dit.
"Cuidar és cosa de dos i, per tant, els dos membres de la parella han de cuidar per igual", ha insistit la vicepresidenta segona, que ha afegit que aquesta és la "gran diferència" entre Espanya respecte als sistemes de permisos retribuïts del conjunt dels països de l'entorn.
A parer seu, la "bona notícia avui és que les persones que tinguin fills, a partir d'ara, a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, disposaran de 20 setmanes de permís retribuït amb integritat de cotitzacions socials".
"Hem complert el compromís d'assolir les 20 setmanes en el permís de naixement i cura. 20 setmanes perquè pares i mares cuidin els seus nadons i gaudeixin dels moments que fan gran la vida en família. Continuem consolidant drets. Continuem construint un país millor", ha avançat el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dimarts, en un missatge a X.