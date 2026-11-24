Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret llei que amplia a deu dies feiners el permís per defunció del cònjuge, parella de fet, fills o familiars de primer grau de consanguinitat.
La norma incorpora a més la doctrina del Tribunal Suprem per deixar clar que aquests permisos es computen en dies feiners, una qüestió que havia generat controvèrsia jurídica, segons ha explicat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
La nova llicència, que passa a dir-se 'permís per dol en cas de defunció', es podrà gaudir durant les quatre setmanes posteriors a la pèrdua. Díaz ha defensat que l'ampliació permetrà als treballadors afrontar el dol sense haver-se de reincorporar immediatament a la feina. "És un dels moments més difícils en què les persones han d'anar a treballar, segurament sense les condicions degudes", ha assenyalat Díaz.
Així mateix, el Govern central amplia a tres dies feiners el permís per defunció de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que es podrà estendre a cinc dies en cas de desplaçament. Fins ara, aquest permís era de dos dies.
El reial decret llei també preveu la possibilitat de reduir o adaptar la jornada laboral per cuidar i acompanyar el cònjuge, parella de fet o familiars fins a segon grau que es trobin en cures pal·liatives.
"Poden adaptar la jornada laboral amb tota la flexibilitat que estimin i, per descomptat, reduir la jornada laboral", ha explicat Díaz, que ha qualificat aquesta mesura d'especialment esperada per facilitar l'acompanyament dels éssers estimats en el tram final de la seva vida.
La norma incorpora a més un dia de permís per acompanyar una persona que s'hagi de sotmetre a un procediment d'eutanàsia. La ministra ha considerat que es tracta d'una mesura "absolutament necessària" per poder acompanyar tant la persona que rep l'eutanàsia com els seus afins.
Díaz ha defensat que aquestes mesures contribueixen a construir "un país millor, que cuida, que dona drets laborals a la nostra gent treballadora" i que ofereix la protecció social necessària en moments especialment difícils.
L'aprovació d'aquesta norma va ser anunciada dilluns per Díaz i pel president espanyol, Pedro Sánchez, que va defensar a X que la iniciativa suposa un pas més per "reconèixer i consolidar el dret al dol dels treballadors i treballadores".
A més, Sánchez va assegurar que "ningú no supera una pèrdua en dos dies ni en deu", per la qual cosa ha defensat que l'ampliació permetrà als beneficiaris "acomiadar-se sense mirar el rellotge".
Es tracta d'una mesura ja anticipada per Yolanda Díaz l'octubre del 2025 en els 'Esmorzars Informatius' d'Europa Press, en què va anunciar una nova norma per modificar l'Estatut dels Treballadors i ampliar així aquest permís.