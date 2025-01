VALÈNCIA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reiterat que l'entitat mantindrà la seu a València i que és a la ciutat amb "caràcter indefinit".

Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa posterior a la presentació de resultats del 2024, any en el qual l'entitat va guanyar 5.787 milions d'euros, un 20,2% més que el 2023 i rècord històric de l'entitat, juntament amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach.

Després del retorn la setmana passada de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya, d'on va sortir l'octubre del 2017, Gortázar ha dit que "no hi ha cap novetat" i que, textualment, no és gens previsible que la situació de la seu social de CaixaBank canviï.