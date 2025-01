Gortázar (CaixaBank) lamenta que l'impost a la banca "compagina molt malament" amb la inversió

L'entitat preveu que la baixada dels tipus d'interès tingui un impacte del 5% en el seu marge d'interessos

VALÈNCIA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha lamentat que l'impost a la banca "compagina molt malament" amb la inversió empresarial i ha avançat que presentaran recursos judicials per la taxa.

Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa posterior a la presentació de resultats del 2024, any en el qual l'entitat va guanyar 5.787 milions d'euros, un 20,2% més que el 2023 i rècord històric de l'entitat, juntament amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach.

Gortázar ha assegurat que l'impost al marge d'interessos suposa una taxa a la inversió i "posar un impost al finançament empresarial, ja que realment no és una bona idea".

Ha alertat que aquest impost "incentiva" les entitats espanyoles a invertir fora d'Espanya a través de filials o sucursals, ja que, segons ell, fa més fàcil aquestes inversions en altres països.

Per tot això, ha demanat un "debat serè" sobre l'impost i que es reforci al màxim que Espanya sigui un país atractiu per al capital.

TIPUS D'INTERÈS

Bulach ha explicat que les previsions de l'entitat passen perquè la baixada dels tipus d'interès tingui un impacte de prop del 5% en el marge d'interessos de l'entitat en l'exercici 2025.

Ha afegit que donen per descomptades tres baixades més de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE) en els pròxims mesos --la primera aquest mateix dijous-- i que n'hi pot haver una quarta, per la qual cosa els tipus se situarien en el 2% o el 2,25%.

Preguntat per la inflació subjacent, Gortázar ha dit que és una cosa que "cal vigilar, ja que continua resistent", especialment la dels serveis, i ha recordat que aquest dimecres la Reserva Federal (FED) nord-americana va mantenir els tipus i no es va mostrar tan clara sobre futures baixades com altres vegades.

"Hi ha veus que indiquen que s'ha de vigilar fins a quin punt la inflació no es capgira", ha afegit, i ha apuntat a possibles impactes inflacionaris de les polítiques del president nord-americà, Donald Trump, com els aranzels anunciats.

El conseller delegat s'ha preguntat fins a quin punt pot divergir la política de tipus del BCE amb la dels Estats Units.