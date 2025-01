Gortázar (CaixaBank) diu que "la celeritat" per resoldre els sinistres de la dana és clau

El banc "continuarà ajudant" a mitjà i llarg termini els afectats

VALÈNCIA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assegurat que "la celeritat" per resoldre els sinistres relacionats amb la dana és clau per a l'activitat econòmica de la zona.

Ho ha dit aquest dijous en la roda de premsa posterior a la presentació de resultats del 2024, any en el qual el banc va guanyar 5.787 milions d'euros, un 20,2% més que el 2023 i rècord històric de l'entitat, juntament amb el director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital, Matthias Bulach.

Gortázar s'ha solidaritzat amb el Consorci de Compensació d'Assegurances, el qual ha dit que va rebre més de 200.000 sinistres de cop, la qual cosa ha assenyalat que "ningú no està dimensionat per fer-hi front".

El conseller delegat ha explicat que les companyies d'assegurances s'han compromès a ajudar en el màxim possible el Consorci, però que hi ha coses que l'entitat vol fer directament.

En tot cas, ha assenyalat que hi ha empreses afectades que estan esperant a "veure si cobren 10, 50 o 100 per saber si poden tornar a començar".

40% SENSE ACTIVITAT

Gortázar ha detallat que el 40% dels negocis de la zona afectada encara no ha recuperat l'activitat, per la qual cosa "hi ha molt a fer".

Ha recordat que l'entitat ha mirat d'ajudar en la recuperació i que "ho continuarà fent a mitjà i llarg termini", i que compta amb 10.000 operacions d'ajuda als afectats.

En tot cas, ha explicat que el consum dels residents de les poblacions afectades s'ha recuperat, però que ho han de fer fora de la seva localitat.

El conseller delegat també s'ha mostrat a disposició de les administracions per "poder finançar i ajudar" en la tasca de fer reformes estructurals a les conques afectades perquè la situació no es torni a repetir.