La Generalitat i Renfe constitueixen la nova Rodalies de Catalunya

Està previst obtenir els certificats de seguretat aquest any i començar a operar el 2027
La Generalitat i Renfe han constituït aquest dilluns la nova empresa Rodalies de Catalunya, que en un primer moment ha de gestionar l'R1 de Rodalies --que serà traspassada a la Generalitat-- i que estarà liderada pel fins ara director general de la xarxa del Metro de Barcelona, Òscar Playà, com a conseller delegat
Ho han explicat aquest dilluns en una trobada amb la premsa fonts de la Generalitat, Renfe i ERC, i la nova empresa pertany en un 50,1% a Renfe i en un 49,9% a la Generalitat, tot i que la Generalitat tindrà majoria en el consell d'administració, amb cinc membres, per quatre de Renfe.
La presidència del consell recaurà sobre Sílvia Paneque, com a consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, i també representaran el Govern el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias; l'exsecretari de Mobilitat Marc Sanglas --com a representant d'ERC--, i l'exdirectiva de Renfe, Teresa Torres.
Per la seva banda, Renfe ha designat tres membres del seu consell d'administració, Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente i Luis Manuel Suárez, i la representant de la UGT Raquel González, en un lloc que serà rotatiu de manera anual entre els tres sindicats de Renfe i que es va pactar en el seu moment.
Les decisions estratègiques de l'empresa, com les inversions o la designació del conseller delegat, s'hauran de prendre per una majoria reforçada de 3/4 del consell, mentre que la resta de decisions es prendran per majoria absoluta.
Preguntats per com es prendran les decisions estratègiques en cas de desacord entre les parts, les fonts de la Generalitat han assenyalat que la voluntat és que "hi hagi acords que permetin avançar" i s'han mostrat convençuts que es podrà aconseguir, i que no contemplen canvis al Govern central o a la Generalitat.
Així mateix, han explicat que la possibilitat que la Generalitat adquireixi la majoria de l'accionariat dependrà d'una negociació entre les parts i amb els treballadors.
2027
Està previst que, després de la constitució de l'empresa, comencin els treballs per obtenir la llicència ferroviària, la llicència de seguretat i els certificats de seguretat.
Aquests treballs s'allargaran durant tot aquest any, per la qual cosa la nova empresa podrà començar a operar a l'R1 de Rodalies a partir del 2027.
Paral·lelament, Renfe haurà d'entregar l'inventari de l'R1 i s'avançarà en el traspàs de la infraestructura d'aquesta línia, que s'esperi que es materialitzi durant aquest mateix any.
Les fonts de la Generalitat han explicat que aquest primer traspàs servirà com a referència per al de les altres línies que està previst que passin a ser gestionades per la Generalitat: les de Puigcerdà (Girona), el Garraf (Barcelona) i Manresa (Barcelona)-Lleida.