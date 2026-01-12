Puente diu que la nova Rodalies obre una etapa "per oferir un millor servei"

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que la creació de la nova empresa de Rodalies de Catalunya obre una etapa "en la qual les institucions col·laboren i es posen d'acord per oferir un millor servei".
Ho ha dit aquest dilluns en l'acte institucional després de la constitució de la companyia --que gestionarà les línies traspassades a la Generalitat-- juntament amb el president del Govern, Salvador Illa, i que ha estat signat per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el president de Renfe, Álvaro Fernández.
Puente ha afegit que Rodalies de Catalunya garanteix una "gestió propera al territori amb capacitat real sobre les prioritats del servei" des de Catalunya.