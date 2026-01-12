Illa: Rodalies de Catalunya "no és un canvi de nom, és un canvi de paradigma"

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la nova empresa Rodalies de Catalunya "no és un canvi de nom, és un canvi de paradigma" a l'hora de gestionar el servei.
Ho ha dit aquest dilluns en l'acte institucional després de la constitució de la companyia --que gestionarà les línies traspassades a la Generalitat-- juntament amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i que ha estat signat per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el president de Renfe, Álvaro Fernández.
Illa ha explicat que la Generalitat no vol el traspàs perquè pensi que són millors "sinó per la convicció de la gestió de proximitat".