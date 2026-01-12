Actualitzat 12/01/2026 17:23

Illa: Rodalies de Catalunya "no és un canvi de nom, és un canvi de paradigma"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la nova empresa Rodalies de Catalunya "no és un canvi de nom, és un canvi de paradigma" a l'hora de gestionar el servei.

Ho ha dit aquest dilluns en l'acte institucional després de la constitució de la companyia --que gestionarà les línies traspassades a la Generalitat-- juntament amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i que ha estat signat per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el president de Renfe, Álvaro Fernández.

Illa ha explicat que la Generalitat no vol el traspàs perquè pensi que són millors "sinó per la convicció de la gestió de proximitat".

