La Fiscalia demana presó eludible amb fiança per a Jonathan Andic

MARTORELL (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalia ha sol·licitat presó eludible amb fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic, detingut aquest dimarts per un presumpte delicte d'homicidi dins la investigació per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic, han informat fonts jurídiques a Europa Press.
Ho ha demanat després que Jonathan Andic declarés a preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell, davant la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell (Barcelona), que instrueix la causa per la mort del fundador de Mango, mort el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).
Jonathan Andic ha estat detingut aquest dimarts al matí i, abans de passar pels jutjats, als quals ha arribat emmanillat amb les mans a l'esquena, ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos de Martorell.