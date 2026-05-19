Els Mossos detenen a Jonathan Andic per la mort del seu pare, el fundador de Mango Isak Andic

LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, per la mort del seu pare el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a les Coves del Salnitre a Collbató (Barcelona).
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts coneixedores de la investigació a Europa Press, la detenció pel presumpte homicidi s'ha produït durant el matí d'aquest dimarts.
Jonathan Andic, que era l'únic acompanyant el dia de la mort del seu pare, està sent investigat pel Jutjat d'Instrucció 5 de Martorell (Barcelona), on serà traslladat a les properes hores per prestar declaració.