Trump rebutja convocar eleccions properament a Veneçuela i reitera que és ell qui està al capdavant

Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA
Afirma que EUA no està en guerra amb Veneçuela i valora aixecar les sancions contra Delcy Rodríguez
MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha insistit aquest dilluns a descartar la possibilitat d'una convocatòria electoral a Veneçuela a curt termini després de la incursió en la que les forces nord-americanes van capturar al president veneçolà, Nicolás Maduro, un esdeveniment després del que l'inquilí de la Casa Blanca ha declarat que és ell qui està al capdavant del país del Carib.
"Primer hem d'arreglar el país. No es poden celebrar eleccions. És impossible que la gent pugui votar", ha afirmat el magnat republicà en una entrevista per a la cadena NBC en la que ha rebutjat el termini d'un mes suggerit en una de les preguntes: "No, portarà un temps". "Hem de cuidar al país fins que es recuperi", ha agregat.
D'altra banda, ha apuntat al vice-president nord-americà, JD Vance, i als secretaris d'Estat, Marco Rubio, i de Defensa, Pete Hegseth, així com al seu assessor Stephen Miller, com a parts destacades d'un grup amb "diferents coneixements" que supervisarà el paper de Washington a Veneçuela. Amb tot, ha contestat amb un concís "jo" a la pregunta de qui és el responsable últim de la gestió nord-americana al país del Carib.
Les seves paraules coincideixen amb la línia argumental que ha establert des de la intervenció contra Maduro, en el marc de la que va advertir ja aquest diumenge que era ell mateix qui estava "a càrrec" de Veneçuela, en unes declaracions davant de la premsa en les que va evitar abordar la possibilitat de forçar una convocatòria electoral o un alliberament de presos polítics veneçolans.
Mentrestant, la Presidència de Veneçuela ha estat assumida en funcions per qui ostentava la Vice-presidència sota Maduro, Delcy Rodríguez, qui, segons Trump, ha estat cooperant amb Washington. A més, el mandatari d'Estats Units ha indicat que decidirà aviat si el seu Govern manté o retira les sancions imposades contra la dirigent veneçolana.
Ha manifestat que Estats Units no està en guerra amb Veneçuela, sinó "amb els que trafiquen drogues, (...) amb els que aboquen les seves presons, els seus drogoaddictes i les seves institucions mentals" a Estats Units.