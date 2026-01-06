El primer ministre de Groenlàndia parlarà amb EUA però defensa que ningú anirà "a apoderar-se" del territori

Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber
MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Groenlàndia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmat aquest dilluns que el seu govern està intentant "obrir el diàleg" amb Estats Units, però que aquest "pressuposa respecte" i que aquest territori, autònom però pertanyent a Dinamarca, pren les seves pròpies decisions i ningú anirà "a apoderar-se d'ell", mentre l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha redoblat la seva insistència a reclamar la gran illa àrtica per a Washington.
"Estem intensificant els nostres esforços per obrir el diàleg a través dels canals diplomàtics i polítics adequats. Però també haig de deixar clar que el diàleg pressuposa respecte", ha afirmat Nielsen en una publicació a Facebook en la que ha subratllat que "Groenlàndia es manté ferma".
En el text, el dirigent ha argumentat que aquest territori no pot ni ha de comparar-se amb Veneçuela ni amb altres països dominats pel caos i la dictadura", després de la incursió militar nord-americana del dissabte per capturar al president Nicolás Maduro, un esdeveniment després del que Trump ha projectat múltiples ambicions territorials en declaracions a la premsa, incloent, de nou, la illa àrtica.
"Som una societat oberta i democràtica amb institucions sòlides. Les nostres decisions es prenen aquí. Groenlàndia és el nostre país", ha defensat Nielsen en aquest context, abans d'agregar que "ningú ve a apoderar-se d'ell".
En els últims dies, Donald Trump ha tornat a insistir que Estats Units ha d'annexionar-se aquest ampli territori insular per una qüestió de "seguretat nacional", si bé les autoritats de Dinamarca i Groenlàndia han reclamat que cessin les amenaces nord-americanes, apel·lant al fet que Copenhaguen és un aliat històricament proper a Washington i que l'illa àrtica "no està en venda".