Veneçuela.- Machado vol tornar a Veneçuela i al·lega que "la transició ha d'avançar"

L'opositora promet convertir el seu país "en el principal aliat d'EUA a Amèrica", malgrat que Washington descarti el seu lideratge
MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder de l'oposició veneçolana, María Corina Machado, ha afirmat aquest dilluns que està intentant tornar al seu país "el més aviat possible" i ha expressat el seu agraïment al president d'Estats Units, Donald Trump, per la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, encara que ha subratllat que "la transició ha d'avançar", si bé evitant, al temps, valorar el full de ruta establert per l'inquilí de la Casa Blanca.
"Vull expressar la nostra profunda gratitud per la seva valenta missió, les accions i els assoliments històrics que ha pres contra aquests narcoterroristes per començar a desmantellar l'estructura i portar Maduro davant la justícia", ha manifestat Machado en una entrevista amb la cadena Fox en la que ha reconegut que no parla amb Trump des del passat 10 d'octubre, amb motiu de l'anunci que seria ella la guardonada amb el Premi Nobel de la Pau, encara que ha afirmat que li "encantaria" poder oferir-li personalment el guardó al magnat republicà.
Ha insistit que la incursió nord-americana a Veneçuela "passarà a la història com el dia en què es va fer justícia". "És una fita", ha agregat, argumentant que "no només és enorme per al futur del poble veneçolà, sinó també un gran pas per a la humanitat, la llibertat i la dignitat humana".
Machado, qui roman a l'estranger després de la seva sortida a Noruega per al lliurament del Nobel, ha anunciat en l'entrevista que planeja tornar a Veneçuela "el més aviat possible" i ha defensat que "la transició ha d'avançar", mentre Trump ha descartat abordar a curt termini idees com una convocatòria d'eleccions o l'alliberament de presos polítics.
La màxima figura de l'oposició veneçolana no ha volgut valorar el full de ruta esbossat per l'inquilí de la Casa Blanca, però sí ha dirigit la seva crítica a la recentment nomenada presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, qui ocupava abans la Vice-presidència.
Si bé el president d'Estats Units ha indicat en les últimes hores que Rodríguez està cooperant amb Washington i que valora retirar les sancions, Machado ha definit a la dirigent com "una de les principals artífexs de la tortura, la persecució, la corrupció i el narcotràfic" i com "una aliada i enllaç clau amb Rússia, Xina i Iran".
"Certament no és algú en qui els líders internacionals puguin confiar i realment és rebutjada pel poble veneçolà", ha al·legat, abans d'assegurar que, en unes eleccions "lliures i justes", l'oposició veneçolana guanyaria "amb més del 90 per cent dels vots".
VEU A VENEÇUELA REPATRIANT EMIGRATS A EUA I COM A POTÈNCIA ENERGÈTICA
Paral·lelament, Machado ha volgut dirigir-se "al poble nord-americà" en un incís en el que ha dit que "una Veneçuela lliure significa, primer, un aliat en matèria de seguretat" que serviria a Washington per "desmantellar l'Amèrica criminal i convertir-la en un escut protector".
Així mateix, i en un context marcat per les declaracions de Trump, que ha prioritzat l'impuls a l'extracció petroliera sobre qualsevol besllum de transició democràtica, la líder opositora ha promès, sense precisar en quin rol, convertir a Veneçuela "en la potència energètica d'Amèrica", així com "implantar l'Estat de dret i mercats oberts (...) a la inversió".
En tercer lloc, la líder opositora s'ha posat també com a meta "portar de tornada a casa a milions de veneçolans que es van veure obligats a fugir del país per construir una nació més forta, una nació pròspera i una societat oberta".
"Deixarem enrere el règim socialista que es va imposar al nostre poble i convertirem a Veneçuela en el principal aliat d'Estats Units a Amèrica", ha defensat qui, en els últims dies, ha estat descartada per l'Administració Trump per liderar Veneçuela en aquest procés.
Les declaracions de Machado en primera persona han arribat en una situació en la qual Donald Trump ha descartat la celebració d'eleccions a Veneçuela a curt termini, ha assenyalat que Delcy Rodríguez està cooperant amb Washington i que valora retirar les sancions en contra seva. L'inquilí de la Casa Blanca ha indicat també que és ell qui està al capdavant a Veneçuela i ha centrat els seus esforços i els de les seves principals figures de confiança a rellançar la indústria petroliera veneçolana, prioritzant-la sobre una possible transició democràtica.