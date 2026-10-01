Español reivindica l'1-O com un dia per fer memòria i lluitar contra la "impunitat policial"

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El manifestant que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant l'1 d'octubre del 2017 Roger Español ha reivindicat que aquest dijous, 9 anys més tard dels fets, és un dia en el qual s'ajunten diverses lluites i ha recordat que cal fer memòria del passat per lluitar contra la "impunitat policial".
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa davant l'Audiència de Barcelona, on aquest dijous se celebra l'última sessió del judici en què es preveuen les declaracions de l'escopeter i tres comandaments de la Policia Nacional, a més de la lectura final de conclusions després de l'inici del judici el passat 16 de setembre.
"És un dia per fer memòria, no només del que l'Estat espanyol ens fa, ens va fer i ens continuarà fent, sinó del que som capaços de fer com vam fer aquell 1-O", ha dit Español.
L'activista ha recordat i ha traslladat una forta abraçada als dos aficionats del FC Barcelona i del CE Europa que van ser "brutalment apallissats" per agents de la Policia Nacional a la vista de tothom.
Español ha ressaltat la necessitat de posar fi "d'una vegada" a les bales de goma i les escopetes d'aquesta mena de projectils, que segons ha indicat han causat a Espanya més de 20 morts i 40 mutilacions.
Quant al judici, ha afirmat que no entendria cap altra resolució que no fos la culpabilitat dels policies que "tan violentament" el van tractar a ell i més de 1.000 persones ferides més, als quals també ha traslladat el seu agraïment pel suport durant aquests 9 anys.