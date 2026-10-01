Antich (Òmnium) defensa que el judici a Español és "una victòria contra la impunitat policial"

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defensat que el judici a Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma l'1 d'octubre del 2017, és "una victòria contra la impunitat policial".
"Avancem cap al tancament del cicle de la repressió i amb els objectius de l'1-O intactes. Instem l'independentisme a obrir un cicle vinculat al dret a decidir democràticament el futur d'aquest poble", ha reclamat en unes declaracions als mitjans davant l'Audiència de Barcelona, on centenars de persones s'han concentrat per mostrar el seu suport a Español.
Segons Antich, "malgrat la repressió, els més de 1.000 ferits i el fet que s'hagi fet un sol judici", s'ha de reivindicar el que considera una victòria.
"La solució és més democràcia, no més repressió. I com sempre, evidentment, ho tornarem a fer", ha afegit després de recordar el 9è aniversari de l'1-O i les conseqüències que se'n van derivar per part de l'Estat.
També ha confiat que del judici a Español en surti una condemna als 4 agents jutjats: "La seva culpabilitat és en realitat la de l'Estat espanyol el que es jutja".