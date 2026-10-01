Turull (Junts) reclama justícia per a Español i posar fi a la "repressió de l'Estat"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha manifestat el seu suport a Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant l'1 d'octubre del 2017, i ha reclamat justícia i posar fi a la "repressió de l'Estat espanyol".
"Español és una de les víctimes més descarnades de la repressió de l'Estat espanyol, i per això nosaltres hem volgut ser avui aquí al seu costat. És lamentable que, 9 anys després, en aquest tema encara no s'hagi fet justícia", ha destacat en unes declaracions als mitjans davant l'Audiència de Barcelona, on aquest dijous se celebra l'última sessió del judici.
Després de participar en la concentració de suport a Español, ha recordat que quan van negociar la llei d'amnistia es va deixar clar que els policies que van actuar amb intencionalitat de fer mal l'1-O, com considera que va ser el cas d'Español, no se'ls podia aplicar.
A més d'Español, Turull ha recordat la resta de persones que no són conegudes i a les quals també els ha afectat la "repressió".
"El mandat de l'1-O continua vigent i tota la nostra acció política va dirigida a culminar el que es va votar i van decidir els ciutadans de Catalunya"; ha subratllat el secretari general de Junts en preguntar-li pel novè aniversari de la data.