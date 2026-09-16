Español atribueix el tret a l'ull a una "represàlia" per una tensió prèvia amb la policia

Diu que tenia molt present el cas d'Ester Quintana i que "creia que eren salves"
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
Roger Español, el manifestant que l'1 d'octubre del 2017 va patir la mutilació d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant una seguda a Barcelona, ha dit que l'única explicació que troba a l'actuació de la Policia Nacional és una "represàlia" per tensions prèvies amb un agent.
Així ho ha manifestat durant la primera sessió del judici de quatre policies nacionals que ha començat aquest dimecres a l'Audiència Provincial de Barcelona, en la qual els acusats s'enfronten a penes d'inhabilitació i fins a 13 anys de presó.
Español, que ha declarat en qualitat de testimoni, ha explicat que l'1-O va fer un recorregut per les diferents escoles del barri del Fort Pienc que s'havien habilitat com a centres de votació per al referèndum d'independència i que, després de veure com uns agents de la Policia Nacional s'emportaven les urnes de l'Escola Ramon Llull, prop de casa seva, va seguir les furgonetes a peu fins a la cruïlla entre els carrers Sardenya i Diputació.
Allà es va trobar amb unes "entre 30 i 40 persones, com a molt" que s'havien assegut a terra per bloquejar el pas de les furgonetes policials, que intentaven avançar en direcció a la Gran Via de les Corts, i que va decidir unir-s'hi perquè va creure que la policia es dirigiria a una altra escola prop de casa seva.
L'objectiu era, "de manera no violenta, intentar obstaculitzar o endarrerir l'avanç de les furgonetes per evitar que fessin el mateix que a l'Escola Ramon Llull" en altres centres del barri i, per això, van decidir asseure's a terra i cridar consignes com 'fora les forces d'ocupació' i 'volem votar'.
"Des que jo em vaig asseure no recordo cap avís per megafonia perquè desallotgéssim la zona", ha afirmat Español a preguntes del seu advocat, Benet Salellas, que exerceix l'acusació particular i sol·licita 13 anys de presó per als quatre acusats: l'escopeter i tres comandaments policials.
Español ha dit que, en un moment determinat i després d'un intent de mediació, almenys un agent va començar a carregar i la gent es va començar a dispersar i que, després d'aixecar-se i sortir corrents, es va col·locar a la part esquerra del carrer Sardenya, darrere el cordó policial, i les furgonetes van començar a passar.
No obstant això, ha dit que la policia continuava colpejant amb les porres i que va començar a sentir trets, però que com que tenia molt present el cas d'Ester Quintana --una manifestant que va perdre un ull durant la vaga general del novembre del 2012--, creia que l'ús de bales de goma no estava permès: "Creia que el que estaven disparant eren salves".
Estant en un xamfrà, ha explicat que un dels policies va sortir del cordó policial i el va colpejar amb la porra a la cuixa dreta i, durant aquesta actuació policial, va perdre la porra i ell, en un moment de "frustració", va provar d'impedir-li que la recuperés, tot i que finalment el policia la va recollir de terra i es va retirar.
Preguntat per si fins aquell moment havia llançat tanques contra els agents, Español ho ha negat, tot i que ha reconegut que va llançar fins a dues vegades una tanca al mig de la calçada amb la intenció de dificultar l'avanç de les furgonetes.
A més a més, després de rebre el cop de porra, també ha reconegut que va donar una puntada de peu a una altra tanca per intentar-la col·locar al mig de les furgonetes que estaven passant, però que no va calcular que acabaria impactant en un policia.
El temps transcorregut entre aquest episodi i el moment en el qual va rebre l'impacte de la pilota de goma va ser d'entre 4 i 5 minuts, segons el testimoni, que ha explicat que avançava a pas lent cap a casa seva, juntament amb un grup de periodistes degudament identificats, i que no hi havia ni llançament d'objectes contra el cordó policial ni "cap situació de risc".
SEQÜELES
Español ha explicat que, a més de l'esclat del globus ocular i la pèrdua de visió d'un ull, la pilota de goma li va trencar diversos ossos de la cara, la qual cosa li va provocar una afectació als nervis de les dents i una pèrdua de sensibilitat a la boca.
Aquesta última lesió va provocar que Español, que era saxofonista i cursava el tercer any del grau superior de música al Liceu, que feia classes particulars i concerts, hagués de "desistir" de la seva activitat professional.
Ha explicat que la proximitat de la lesió amb la data dels exàmens de grau el va obligar a deixar els estudis i que a causa de la pèrdua de sensibilitat a les dents va haver de readaptar la manera de tocar el saxo, per la qual cosa no s'hi pot dedicar de manera professional.
A més a més, ha assenyalat que la lesió que va patir a l'ull, que li va deixar seqüeles visibles, va suposar un impacte en la seguretat que tenia en si mateix, dificultant per pujar a un escenari o posar-se davant els alumnes, per la qual cosa, finalment, i empès per les obligacions econòmiques, va buscar una altra feina com a conserge en un institut.
També ha tingut una afectació en la seva vida social, que s'ha vist "afectada" per la pèrdua de confiança derivada de les seqüeles, i a nivell psicològic pateix ansietat i un trauma pel qual rep teràpia psicològica.
Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, a petició de l'acusació particular, a més d'Òmnium Cultural i d'Irídia, que exerceixen com a acusació popular juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 anys de presó i inhabilitació, segons els escrits consultats per Europa Press.