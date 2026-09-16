Irídia espera que el judici per la mutilació d'un ull a Español posi "límits" a la policia

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La directora d'Irídia, Anaïs Franquesa, ha qualificat d'històric el judici contra 4 policies nacionals acusats de mutilar un ull a Roger Español l'1 d'octubre del 2017 i espera que serveixi per fer justícia i posar "límits del que pot fer o no la policia en un context de protesta".
En unes declaracions als mitjans davant l'Audiència de Barcelona, on està previst que comenci el judici aquest dimecres, Franquesa ha afirmat que "la policia no pot disparar a la ciutadania com ho va fer l'1 d'octubre ni com ho ha fet en moltes altres ocasions".
Irídia, que exerceix l'acusació particular juntament amb l'ANC i Òmnium i que reclama 13 anys de presó per als acusats, ha recordat que la discussió no gira al voltant de qui va disparar, perquè considera que això és clar, sinó de si es podia disparar en aquelles condicions: "Evidentment que no es podia".
També ha dit que el judici girarà al voltant de la intencionalitat de l'actuació policial, amb la qual "es va castigar Roger Español el dia 1 d'octubre per la seva presència al lloc dels fets".
Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, a petició de l'acusació particular, a més d'Òmnium Cultural i d'Irídia, que exerceixen com a acusació popular juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 anys de presó i inhabilitació, segons els escrits consultats per Europa Press.