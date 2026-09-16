Els observadors de DDHH creuen que el judici a Español pot assentar un "precedent molt important"

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'investigador d'Amnistia Internacional Daniel Canales, un dels integrants de la missió internacional d'observació de drets humans que serà present en el judici contra 4 policies per mutilar un ull a Roger Español amb una pilota de goma l'1-O del 2017, ha afirmat aquest dimecres que aquest judici pot assentar un "precedent molt important".
"És el primer cas que arriba a judici de la violència exercida aquell dia i pot assentar un precedent molt important", ha dit en unes declaracions als mitjans abans de començar el judici.
La missió està integrada per 6 organitzacions de l'àmbit dels drets humans, especialitzades en tortura, violència policial, accés a la justícia i dret a la protesta: Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura, la Xarxa Internacional d'Organitzacions de Llibertats Civils, RedRess, Defender a quien defiende i la Coalició Internacional de Drets Humans de les Filipines.
Segons Canales, l'objectiu de la missió és contribuir "a la transparència i a l'escrutini públic d'un procediment judicial amb implicacions fonamentals en els drets humans" i també avaluar la compatibilitat del procediment amb les normes internacionals dels drets humans.
Després de recalcar que la seva missió no suposa, en cap cas, intervenir en el procediment, ha concretat que faran públiques les seves conclusions quan acabin les actuació.