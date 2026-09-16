Español arriba al judici contra 4 policies: "Tenim les proves que ens donen la raó"

Demana posar fi d'una vegada per sempre a la "impunitat policial" contra el moviment independentista
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El manifestant que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, Roger Español, ha assegurat abans del judici contra l'escopeter i tres comandaments de la Policia Nacional que no entendria cap altre veredicte que no fos el de culpabilitat: "Tenim totes les proves que ens donen la raó".
En una atenció als mitjans abans de l'inici del judici, que està previst que comenci aquest dimecres a la secció 2 de l'Audiència de Barcelona, Español ha explicat que el camí fins aquí "no ha estat gens fàcil".
Acompanyat del seu advocat, Benet Salellas, ha afegit que espera que la sentència serveixi per a la gent que no va tenir ni "reconeixement, ni justícia ni reparació" pels fets ocorreguts l'1-O, a més d'un pas endavant en la prohibició de les pilotes de goma.
També ha recordat que aquest és l'únic cas de violència policial relacionat amb l'1-O que arriba a judici, 9 anys després dels fets, i que espera que serveixi per impulsar altres processos, a banda "de posar fi d'una vegada per sempre a la impunitat policial que sempre persegueix aquests actes contra el moviment independentista".
Els acusats s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, a petició d'Òmnium Cultural i d'Irídia, que exerceixen l'acusació popular juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que reclama 12 anys de presó i inhabilitació, segons els escrits consultats per Europa Press.