Vila (ANC) sobre el judici als policies per lesionar Español: "La violència de l'Estat continua viva"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ANC, Josep Vila, ha assegurat aquest dimecres que "la violència de l'Estat continua viva", abans de l'inici del judici als 4 policies nacionals acusats de lesionar Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma l'1 d'octubre del 2017.
"La causa que avui porta Roger Español i a tots a denunciar aquesta violència de l'Estat continua viva. La lluita del poble català continua viva i ens defensarem i farem passos endavant amb ell i amb tots els represaliats i les víctimes de l'1-O", ha subratllat en unes declaracions als mitjans.
Després de recordar que exerceixen d'acusació popular juntament amb Òmnium Cultural i Irídia, ha lamentat que només hagi arribat a judici el cas de Roger Español malgrat que l'1-O "milers de policies van exercir la violència contra un poble pacífic que s'acostava a les urnes".
"Això no és justícia. Això, en aquests moments, es pot dir claríssimament que és impunitat. La impunitat de la violència exercida contra un poble", ha afegit.
Tot això, segons Vila, evidencia "la poca democràcia i justícia" que considera que hi ha a Espanya.