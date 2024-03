Els pagesos critiquen al Parlament la burocràcia, els costos i la "mala gestió" pública

Intervenen a l'inici del ple monogràfic per exposar les seves propostes per al sector

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Representants de quatre entitats dels pagesos catalans han criticat al Parlament l'excés de burocràcia en el sector, han alertat de la manca de relleu generacional i han criticat la "mala gestió pública", en el ple monogràfic per abordar la situació de l'agricultura.

Per ordre d'intervenció, han parlat davant la cambra catalana la representant de Plataforma Pagesa, Imma Puigcorbé; el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca; el president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, i el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Caball.

En les seves intervencions, també han retret l'increment dels costos de producció dels darrers anys, i han acusat l'administració no fer polítiques pensant en el sector primari.

DEMANEN QUE SE'LS ESCOLTI

Puigcorbé ha criticat les polítiques "nefastes" que han portat, a parer seu, els pagesos catalans a la corda fluixa després de dècades de mala gestió i ha assegurat que estan farts de macroprojectes i de burocràcia.

Ha lamentat l'"atac frontal" que suposa per a ells l'Agència Catalana de la Natura i ha recordat que la seva professió cal "estimar-la, escoltar-la i tenir-la en compte".

GESTIÓ DE L'AIGUA

Entre les peticions, hi ha la reestructuració d'organismes com l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè els pagesos tinguin pes i representativitat, ja que consideren que no s'ha fet el que calia per gestionar la crisi de la sequera.

En aquest sentit, Sarroca s'ha queixat que s'hagi "volgut culpabilitzar" i criminalitzar el seu sector per la gestió de l'aigua i ha reivindicat la feina per pal·liar la manca de relleu generacional.

"Si voleu un país amb sobirania alimentària, us heu de posar les piles", ha afegit.

REBUTGEN DEMANAR DIMISSIONS

Massot ha dit que espera que aquest monogràfic serveixi per marcar el camí de l'agricultura per als pròxims 5 anys, i ha defensat que a Catalunya cal un "model de suport exclusiu i indispensable a l'agricultura professional".

Així mateix, ha reclamat que "no és moment de demanar passos a un costat ni dimissions", sinó que ha instat els polítics a afrontar la situació del sector mitjançant les propostes que han presentat les associacions aquest dimarts per aconseguir, segons la Jarc, un canvi real.

Per la seva banda, Caball ha defensat que a Catalunya es garanteixi la igualtat en el mercat agroalimentari, i ha demanat "adaptar la normativa" al territori.

També ha reclamat "una estratègia per defensar el model majoritari de l'agricultura familiar".