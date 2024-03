Aragonès es compromet amb els pagesos a "prometre poc i complir-ho tot"

Demana al Govern central canvis en la llei de cadena alimentària i en la PAC

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès aquest dimarts amb els pagesos a "prometre poc i complir-ho tot" en el ple monogràfic sobre el sector que se celebra al Parlament.

"És el meu compromís", ha subratllat durant la seva intervenció en el ple, que espera que serveixi per assolir amplis acords que permetin el reconeixement de la importància del sector primari en la societat i que es puguin guanyar la vida.

Segons Aragonès, s'ha d'afrontar aquest debat sent conscients que el camp no és un sector homogeni a Catalunya, per la qual cosa considera que no es pot reduir a solucions simples, i també ha demanat tenir en compte que hi ha aspectes que no estan en mans del Govern.

Així, ha assegurat que al Govern li toca gestionar però que la taula on es decideix "bona part de com s'aplica la política agrària comuna (PAC) és al Ministeri".

LLUITAR PELS CANVIS

"Això no vol dir que ens haguem de desentendre d'aquests aspectes. El que estigui a les nostres mans hem de treballar per millorar-ho, i el que no estigui a les nostres mans, lluitar perquè es produeixin aquests canvis", ha afegit.

A parer seu, cal afrontar com la política agrària comuna (PAC) es pot adaptar i tenir present la realitat de l'agricultura i la ramaderia mediterrània, abordar la reversió dels efectes negatius dels acords comercials amb països tercers a banda d'aspectes de definició de com s'aplica la PAC.

Malgrat reivindicar els acords assolits fins ara amb el sector des de l'inici de la legislatura i després de les mobilitzacions del col·lectiu de les últimes setmanes, ha destacat que han d'anar "més enllà".

Per això, veu imprescindible la modificació de la llei de cadena alimentària, i per això va traslladar una proposta al president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè considera que és "insuficient per evitar la situació d'una producció sota cost que obliga a la concentració, especialment, del sector de la producció de la distribució alimentària.

A més, defensa la necessitat de simplificar i reduir les càrregues administratives del sector i que el que s'exigeixi als pagesos catalans "s'exigeixi també als productes que venen de fora de la UE, d'altres països".

CANVI CLIMÀTIC I SEQUERA

El president de la Generalitat també s'ha referit al canvi climàtic i a la sequera, en destacar que l'arribada de fenòmens adversos i la manca d'aigua els ha afectat en primer lloc.

"Cal donar una nova orientació, gestió i percepció per entendre que agricultura i lluita contra el canvi climàtic no són dues qüestions i àmbits incompatibles, sinó que són necessaris i complementaris", ha resolt.