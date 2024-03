Batet (Junts) demana al Govern un "canvi de rumb" en el ple monogràfic d'agricultura

Vergés assegura que el sector reclama "menys papers, més diners i una mica de prestigi"

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha demanat al Govern un "canvi de rumb" en el ple monogràfic sobre agricultura que se celebra aquest dimarts al Parlament.

"Cal un canvi de rumb, un punt d'inflexió. Conseller Mascort, porta vuit anys al departament com a conseller o secretari general, i és evident que alguna cosa no funciona", ha sostingut en la seva intervenció inicial a la cambra.

Així, ha reclamat que el ple serveixi "per aportar solucions als greuges" que pateix el col·lectiu com, a parer seu, un excés de burocràcia i fiscalització, els costos de venda, la competència deslleial, les plagues de fauna i les dificultats per garantir el relleu generacional.

També ha parlat en el ple el diputat de Junts Salvador Vergés, que creu que el sector primari està fent "un crit" a les institucions, començant pel Govern, la resta del Parlament i els sindicats.

"El sector reclama menys papers, més diners i una mica de prestigi", ha resumit Vergés, que creu que el sector no pot continuar en la situació actual.

Per això, demanen a l'executiu català impulsar un projecte de llei per a la desburocratització del primer sector, que s'encamini cap a la filosofia de la finestreta única i de transformar en positius els silencis de l'administració, i ha defensat el canvi de nom del departament a més d'estudiar la possibilitat de desplaçar-lo fora de Barcelona, entre altres mesures.