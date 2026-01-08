Els pagesos catalans tallen l'AP-7 fins a Figueres i deixen 18 quilòmetres de cues

Defensen els agricultors francesos, que protesten per l'acord amb el Mercosur
GIRONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Els pagesos catalans han augmentat el tall de l'AP-7 fins a Figueres (Girona) --que deixa 18 quilòmetres de cues-- en suport a les concentracions dels seus companys francesos, que han instat a tallar la frontera entre França i Espanya a través de l'A9 des d'aquest dijous a la matinada.
En concret, aquest dijous cap a les 10 hores estan tallades a Catalunya 4 vies per manifestacions: l'AP-7 entre Figueres i Vilademuls (Girona); l'N-II de Bàscara a Pontós (Girona); la T-11 a Tarragona i un carril de l'A-27 a Tarragona, aquestes dues darreres vies d'accés al Port de Tarragona, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Les mobilitzacions agràries responen al rebuig de part del sector a l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, a més de la "mala" gestió de la fauna salvatge --que creuen que posa en risc les explotacions i la ramaderia-- i les retallades en la política agrària comuna (PAC), ha reivindicat Revolta Pagesa --entitat que ha organitzat els talls a Catalunya-- a través de les seves xarxes socials.
A França, els talls es produeixen a l'A9 a l'altura de Perpinyà (França), via de connexió entre Espanya i França a través de l'AP-7, i s'ha generat una línia policial de la Gendarmeria francesa que evita que els camions travessin la via.
REIVINDICACIONS
Al llarg del dia, Revolta Pagesa preveu mobilitzacions a diferents punts de Catalunya, com el Port de Tarragona; l'N-230 a Es Bòrdes (Lleida); al coll d'Ares (Girona); una concentració transfronterera amb la pagesia del Vallespir (França) o a l'A-2 a Fondarella (Lleida).
"Avui és el camp. Demà pot ser qualsevol altre sector. La sobirania i la seguretat alimentària no es negocien", apunta l'entitat.
Entre les diferents reivindicacions, part del sector aposta per la sobirania i la seguretat alimentària, el foment del producte local, els protocols sanitaris justos, una administració "responsable" i la gestió de la fauna salvatge.