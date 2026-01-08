Els pagesos catalans tallen l'A-2 a Bell-lloc i l'N-230 al Pont de Suert

LLEIDA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Els pagesos catalans han tallat l'N-230 al Pont de Suert i l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell (Lleida) aquest dijous des de les 10.40 hores en suport a les concentracions dels seus companys francesos, que tallen la frontera entre França i Espanya a través de l'A9 des de la matinada.
Arran del tall s'acumulen 1,5 quilòmetres de cues a l'A-2 i 1 quilòmetre a l'N-230, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Continuen tallades l'AP-7 entre Figueres i Vilademuls (Girona); l'N-II de Bàscara a Pontós (Girona); la T-11 a Tarragona i un carril de l'A-27 a Tarragona, aquestes dues últimes vies d'accés al Port de Tarragona, en manifestacions reivindicades per l'organització Revolta Pagesa.