Tallat l'accés al Port de Tarragona per les protestes dels pagesos

Uns 70 tractors s'han concentrat al quilòmetre 0 de l'autovia A-27 cap a les 10 del matí
TARRAGONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Uns 70 tractors han tallat l'accés per carretera al Port de Tarragona aquest dijous cap a les 10 del matí per protestar contra l'acord comercial de la Unió Europea i el Mercosur.
La concentració, convocada per Revolta Pagesa, ha mobilitzat un centenar de pagesos de les comarques de Tarragona i la intenció és mantenir el bloqueig viari al port tarragoní fins dilluns, segons ha assegurat el president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, en unes declaracions als mitjans.
"No hi ha ningú a tot l'Estat que estigui conforme amb aquests acords, que posen els pagesos com a moneda de canvi per a altres crisis d'altres sectors", ha opinat sobre l'acord de lliure comerç que Brussel·les espera tancar els pròxims dies.
En referència a les protestes dels darrers anys en el sector, Regolf ha insistit que el sector a Catalunya està en crisi i no es pot permetre que es posi en risc el seu futur "des de despatxos polítics".
Per als pagesos de la província de Tarragona, el Port "simbolitza un punt d'entrada" de producte agrari com vi o arròs, i han opinat que arriben amb un control inferior de qualitat que, a parer seu, redueix la seguretat alimentària.
MESURES DEL PORT
A causa el bloqueig, el Port de Tarragona ha activat el pla d'autoprotecció en fase d'alerta, amb més efectius de la Policia Portuària a l'accés de l'A-27 i coordinació amb els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i altres cossos de seguretat, han explicat fonts del Port.
Aquesta és una de les diferents reivindicacions que el sector ha previst aquest dijous, i que també afecten les comarques de l'Alta Ribagorça, el Ripollès i el Segrià.