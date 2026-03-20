Els docents es reuneixen amb Junts, ERC, Comuns i CUP al Parlament i critiquen l'"absència" del PSC

Acaba la manifestació a Barcelona després de 8 hores de talls i protestes
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i la Intersindical-CSC s'han reunit aquest divendres amb representants dels grups al Parlament de Junts, ERC, els Comuns i la CUP i han criticat l'"absència" del PSC en la trobada, i insten els socialistes a seure a negociar.
En unes declaracions a la premsa després de la reunió, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha lamentat l'"absència vergonyosa" del PSC, que ha declinat la petició de reunió.
Segura ha afirmat que els 4 grups amb els que sí s'han vist els donen suport en les seves reivindicacions, i s'emplacen amb ells a incloure les reivindicacions dels docents en les negociacions dels pressupostos i arribar al 6% del PIB per a educació.
UN MODEL QUE "FA AIGÜES"
El secretari general d'Aspepc.Sps, Ignasi Fernández, assegura que "el model pedagògic de Catalunya fa aigües" i confia en les paraules d'aquests 4 grups que parlaran amb el Govern per negociar.
La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT de Catalunya, Laura Gené, lamenta que no hagi vingut el PSC a la convocatòria; diu que han posat sobre la taula la urgència d'un pla pensat a llarg termini per a l'educació, i assegura que si la situació no es reverteix continuaran les vagues.
Per part de la Intersindical-CSC, Marc Martorell, ha dit que els grups els han admès que "el Govern ha comès un error estratègic amb la signatura del pacte, que no satisfà les necessitats de l'educació", i que els han dit que els pressupostos per a educació són insuficients i que no arriben al 3% del PIB.
CONCENTRACIÓ DAVANT EL PARLAMENT
Els docents s'han concentrat davant l'entrada del Parlament sobre les 14.15 hores per portar davant la cambra catalana les seves demandes de millores laborals, moment en què representants dels 4 sindicats han entrat a l'edifici per reunir-se amb els grups.
Ho han fet després d'una manifestació que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 35.000 persones, entre metges i professors, mentre que Ustec·Stes ha xifrat la participació de docents en més de 100.000.
Davant les portes del Parlament, han continuat entonant càntics en defensa de l'educació pública i en rebuig a l'acord entre el Govern i els sindicats CCOO Educació i UGT de Catalunya, insistint que l'executiu català ha de seure a negociar millors condicions.
Uns 20 furgons dels Mossos d'Esquadra han envoltat el Parlament mentre els docents estaven concentrats davant l'entrada, i els manifestants, que cridaven 'Vergonya' contra els agents, els han tirat avions de paper i tubs de fum de color, tot i que no hi ha hagut càrregues policials.
CONVOQUEN ILLA I DALMAU
Finalment, un cop han sortit els representants sindicals, la concentració s'ha dissolt al voltant de les 16.10 hores.
Han advertit que continuaran amb les mobilitzacions si el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència i actual conseller d'Educació, Albert Dalmau, no acudeixen a la que han convocat els sindicats dimarts a les 10 hores a la Universitat de Barcelona (UB).