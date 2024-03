Els Comuns proclamaran el 30 de març la seva candidatura a les eleccions catalanes del 12 de maig

Albiach està a disposició del partit per repetir com a candidata: "Estaré on el partit em demani"



BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Els Comuns han engegat aquest dimarts el procés de primàries per elegir la seva candidatura de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig i en proclamaran el resultat definitiu el 30 de març a les 14 hores.

En un comunicat, la formació ha explicat que l'executiva del partit va aprovar dilluns, en una reunió extraordinària, el calendari i el reglament d'elecció intern del candidat per a la llista de Barcelona.

Dimecres es tancarà el període per presentar candidatures i els seus representants davant la comissió electoral, i dissabte finalitzarà el termini per avalar aquestes candidatures, que es faran públiques dilluns, després de 24 hores de període d'al·legacions.

L'actual líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, s'ha posat a disposició del partit per repetir com a candidata a les catalanes: "Estaré on el partit em demani", i fins ara no ha transcendit cap altra candidatura.

En cas que només hi hagi una candidatura vàlida presentada no hi haurà votació i quedarà "automàticament proclamada" el 30 de març.

En cas que n'hi hagi més d'una, del 25 al 28 de març serà el període de campanya electoral i de votació telemàtica de candidatures, que tancarà el 28 a les 21 hores.

Després de 24 hores de termini per presentar al·legacions al resultat, el 30 de març es farà pública la proclamació definitiva del resultat de les primàries.