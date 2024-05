La Generalitat de Catalunya assumeix la custòdia temporal del Premi Guillem Agulló

Els pares del jove assassinat el 1993 agraeixen recuperar el premi després de suprimir-lo Vox i PP

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, s'ha reunit aquest dissabte a València amb els pares de Guillem Agulló, el jove assassinat per neonazis el 1993, per acordar els detalls de l'organització i custòdia temporal del premi contra delictes d'odi i que porta el seu nom.

La Generalitat ho anuncia en un comunicat "després que el passat mes de març va ser vetat per les Corts Valencianes a petició de PP i Vox", per la qual cosa aquest any és el primer des del 2016 que no es lliura el premi al mes d'abril.

El guardó continuarà reconeixent persones o entitats dels territoris de parla catalana per les seves contribucions contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia o delictes d'odi.

ES CUSTODIA "TEMPORALMENT"

L'edició 2024 s'aprovarà aquest any per acord del Govern i se celebrarà a l'octubre, si bé en les pròximes celebracions es tornarà a lliurar a l'abril, i es custodia "temporalment".

El Govern, que ja havia anunciat el 2016 el desig de custodiar aquest premi, posarà en vigor un altre plantejament que s'havia fet en aquell moment: afegir-hi el cognom de la mare, per la qual cosa es passarà a dir 'Premi Guillem Agulló i Salvador'.

Vilagrà ha assegurat que no deixaran que es perdi la memòria per la qual treballen els pares del jove, Guillem Agulló i Carme Salvador, i ha lamentat que és un premi d'actualitat perquè es continua "lluitant contra el feixisme i la xenofòbia".

"HA ESTAT UN DESCANS"

Els pares d'Agulló han agraït la iniciativa a Vilagrà: el seu pare ha dit que "ha estat un descans i una alegria molt gran"

"Ens sentim rescatats i alleugerits de pensar que els premis no es deixaran de donar", ha afegit.